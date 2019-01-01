الكمادات الباردة علاج لبعض أنواع الصداع

جهينة نيوز:

الصداع عبارة عن إشارات غير طبيعية بين الدماغ والأعصاب والأوعية الدموية. وتوجد أسباب عديدة له، بعضها غير مفهوم من الناحية الطبية، حيث تقوم الدماغ بإرسال إشارات للأوعية الدموية تجعلها تنقبض وتتمدد. لكن معظم الأسباب الشائعة لأوجاع الرأس تعود إلى عن التوتر أو الإجهاد والاكتئاب، أو بسبب بعض الروائح، أو الأصوات العالية أو التدخين، أو تغير حرارة الطقس، أو تناول بعض الأطعمة أو الجيوب الأنفية.

إذا كان سبب الصداع التوتر والإجهاد، أو القلق، أو التهاب العضلات تعمل الكمادات الدافئة كعلاج بدلاً من الباردة

هل يمكن علاج الصداع بواسطة الكمّادات الباردة؟

إذا كنت تشكو من نوبة صداع ولا ترغب في تناول أدوية مسكنة لأي سبب، أو لم يحقق الدواء النتيجة المرجوّة يمكنك استعمال الكمادات الباردة لعلاج معظم حالات الصداع.

أما الحالات التي تعمل فيها الكمادات الدافئة بدلاً من الباردة كعلاج لصداع فهي التي يكون سببه: التوتر والإجهاد، أو القلق، أو التهاب العضلات.

بخلاف ذلك يمكنك الاعتماد على الكمادات الباردة لعلاج الصداع لأن وضع شيء بارد وليّن على الجبهة لفترة طويلة يساعد على انقباض الأوعية الدموية، وتخفيف آلام الصداع