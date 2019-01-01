هاني شاكر ينتقد ظاهرة أغاني المهرجانات في مصر.. ويجب محاسبة حمو بيكا

الأحد, 17 تشرين الثاني 2019 الساعة 17:46 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

هاني شاكر ينتقد ظاهرة أغاني المهرجانات في مصر.. ويجب محاسبة حمو بيكا

جهينة نيوز:

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الحديث عن انتشار أغاني "المهرجانات"، يحتاج لجلسة مناقشة مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، وخالد عبد الجليل، رئيس المصنفات الفنية، لوضع خطة لمواجهة الظاهرة الغنائية الجديدة، التي لا تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد شاكر، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "its show time"، أن اعتذار حمو بيكا غير كاف، واعتداءه على النقابة لا بد أن يجازى بالقانون، لافتا إلى أنه أخرجه من السجن العيد الماضي، متابعًا: "مش ده يكون رد الجميل يعتدي على النقابة


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