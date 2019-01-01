إلهام شاهين نادمة تجاه هيثم أحمد زكي لهذا السبب

جهينة نيوز:

وصفت الفنانة إلهام شاهين وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بالأمر الذي يوجع القلب وحيدا لا يوجد أحد بجانبه ينصحه بالذهاب إلى المستشفى بعد الشعور بالتعب وليس بالذهاب إلى المستشفى لأخذ حقنة مسكنة، خاصة وأن ما بدا عليه كان أعراض ذبحة ولو تم انقاذه ما حدثت الوفاة.

كما كشفت إلهام شاهين في تصريحات صحفية عن آخر تواصل جمع بينها وبين الفنان الراحل وكان ذلك في توقيت تصوير فيلم "يوم للستات" إذ عرض عليه دور أحد الشباب في الفيلم ولكن انقطعت الاتصالات بينهما لذا تم استبداله بممثل آخر.

وقالت شاهين" ضميري بيأنبني ناحيته أوي .. يمكن لو كنت دورت عليه أو انتظرت شوية لحد ما ألاقيه لأن كان عاجبه الدور وكنت أتمنى يشاركني في الفيلم".

يشار إلى أن هيثم أحمد زكي، كان قد توفي فجر الخميس 7تشرين الثاني، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر إصابته ‏بهبوط حاد ‏في الدورة الدموية