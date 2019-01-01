بكلفة نحو مليار ليرة استبدال محولة كهربائية في محطة تحويل شهبا بالسويداء

جهينة نيوز:

وضعت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء محولة جديدة استطاعتها 30 ميغا فولت امبير في محطة تحويل شهبا في السويداء بالخدمة بكلفة إجمالية بلغت نحو مليار بدلا من المحولة القديمة بهدف زيادة وثوقية الشبكة وتخفيف التقنين القسري.

وذكر مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندس فواز الظاهر في تصريح لسانا اليوم أن الهدف من هذا الإجراء الغاء التقنين القسري وخاصة في فصل الشتاء ومواكبة زيادة الطلب على الطاقة وتأمين الكهرباء لمدينة شهبا وقرى المنطقة.

ولفت الظاهر إلى أن تركيب المحولة تم خلال ثلاثة أيام وهو زمن قياسي وبجهود وخبرات محلية وجاء في إطار خطة وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وتحسين الواقع الكهربائي بمختلف المحافظات.

وتضم محطة تحويل شهبا بالسويداء محولتين الأولى باستطاعة 30 ميغا و الثانية الجديدة بذات الاستطاعة وهي تخدم أكثر من 100 ألف نسمة.