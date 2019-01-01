من الجمهور الذي سيغضب من راغب علامة بعد اختياره دعاء لحياوي

جهينة نيوز:
حسم الفنان راغب علامة عضو لجنة تحكيم برنامج "The Voice"، قراره باختيار شخص واحد من ضمن متسابقين اثنين من فريقه، وهما شرف أحمد ودعاء لحياوي.
وقع اختيار راغب علامة على المتسابقة دعاء لحياوي لتستكمل مسيرتها في البرنامج، قائلًا لها: "بتعرفي أد إيه غنيتي حلو؟ بتعرفي أد إيه أنتي نجمة؟ بتعرفي أد إيه الستات هيزعلوا مني عشان اخترتك؟ شوفتك اتلخطبت".
كان راغب علامة قد أعلن عن اختياره للمتسابق مهدي عياشي، مبكرًا قبل الموعد المحدد للإعلان عن النتيجة، بعد أن قدم المتسابق التونسي أفضل ما لديه.
يشار إلى أن العروض المباشرة من الموسم الخامس لبرنامج "The Voice" قد بدأت، وتعتمد هذه المرحلة على اختيار كل حكم داخل اللجنة من بين 3 متسابقين من فريقه، على أن تتم التصفية النهائية بين المتسابقين في الحلقة الأخيرة من البرنامج.