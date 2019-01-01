من الجمهور الذي سيغضب من راغب علامة بعد اختياره دعاء لحياوي

جهينة نيوز:

حسم الفنان راغب علامة عضو لجنة تحكيم برنامج "The Voice"، قراره باختيار شخص واحد من ضمن متسابقين اثنين من فريقه، وهما ‏شرف أحمد ودعاء لحياوي.‏

وقع اختيار راغب علامة على المتسابقة دعاء لحياوي لتستكمل مسيرتها في البرنامج، قائلًا لها: "بتعرفي أد إيه غنيتي حلو؟ ‏بتعرفي أد إيه أنتي نجمة؟ بتعرفي أد إيه الستات هيزعلوا مني عشان اخترتك؟ شوفتك اتلخطبت".‏

كان راغب علامة قد أعلن عن اختياره للمتسابق مهدي عياشي، مبكرًا قبل الموعد المحدد للإعلان عن ‏النتيجة، بعد أن قدم المتسابق التونسي أفضل ما لديه.‏

يشار إلى أن العروض المباشرة من الموسم الخامس لبرنامج "The Voice" قد بدأت، وتعتمد هذه المرحلة على ‏اختيار كل حكم داخل اللجنة من بين 3 متسابقين من فريقه، على أن تتم التصفية النهائية بين المتسابقين في ‏الحلقة الأخيرة من البرنامج.‏