صناعة المسلسلات التركية تغدق بالاموال على تركيا و"حريم السلطان" في الصدارة

جهينة نيوز:

ذكرت "وكالة الاناضول التركية" أن إجمالي إيرادات تركيا في العام الماضي من بيع المسلسلات بلغ 500 مليون دولار، مشيرةً إلى أن مسلسل "حريم السلطان" أو ما يعرف في تركيا بـ"القرن العظيم" يأتي في مقدمة المسلسلات التي تم تصديرها لأكبر عدد من الدول، إذ شاهده أكثر من 500 مليون مشاهد في 70 دولة مختلفة حول العالم، ليبقى بذلك متفوقاً بذلك على مسلسل "قيامة أرطغرل"

وأضاف التقرير أن أكثر المسلسلات جنياً للأرباح حتى الآن "العشق الاسود" و"الشمال والجنوب"، و"القبضاي"، و"يمضي العمر"، و"أسميتها فريحة"، و"الفضة" أو ما يعرف عربياً بـ"نور ومهند"، و"ما ذنب فاطمة غُول"، و"أَيزَل"، و"العشق الممنوع"، و"قيامة أرطغرل"، و"حب أعمى" و"الحب المستحيل".

وتحتل تركيا المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية لناحية الدول الأكثر تصديراً للمسلسلات. وارتفع متوسط سعر بيع الحلقة الواحدة من المسلسلات التركية من 4 آلاف دولار إلى أضعافه في آخر 5 سنوات، فيما وصل سعر بعض المسلسلات إلى 400 ألف دولار.

ومن المتوقع أن يصل إيراد تركيا من وراء مسلسلاتها التي تصدَّر إلى جميع أنحاء العالم إلى نحو مليار دولار بحلول العام 2023