منظومة "إس-400" تدخل الخدمة في تركيا قبل ربيع 2020

جهينة نيوز:

أكد مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف، خلال معرض دبي للطيران، أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-400 ستدخل الخدمة في الجيش التركي قبل ربيع عام 2020 وسيتم الانتهاء من تدريب المتخصصين الأتراك بحلول نهاية عام 2019.

وقال شوغاييف نقلا عن سبوتنيك "يجري تنفيذ عقد بخصوص "إس-400" مع تركيا بشكل طبيعي. وبحلول نهاية العام، سنكمل تدريب المتخصصين الأتراك، أما بحلول الربيع، سيدخل النظام في الخدمة القتالية، وكل شيء يسير وفقًا للخطة".

وفي 12 تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس-400".

وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكدا تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.