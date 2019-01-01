الداخلية الإيرانية: حددنا هوية "قادة العناصر المثيرة للشغب" وسنتصدى لمن يخل بالأمن

جهينة نيوز

حذر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي من أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع كل من يستهدف الممتلكات العامة والخاصة.

وقال وزير الداخلية الإيراني إن أي احتجاجات يجب أن تكون ضمن القانون والوضع بشكله الحالي ليس لصالح أي طرف.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها تمكنت من تحديد هوية "قادة العناصر المثيرة للشغب في اليومين الماضيين وسيتم التعامل مع كل من يُعرض أمن المواطنين إلى خطر بشكل حازم".

وقالت إن "أعداء أيران وكالسابق لن يجنوا شيئا من تعويلعهم على هذا الشغب سوى الخزي والعار".

وفي نفس السياق أكد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، أن الشرطة لن تتستاهل وستتصدى لكل من يخل بالأمن في البلاد.

وتحدثت وكالات الأنباء الإيرانية عن حملة اعتقالات شملت أكثر من 100 شخص في عدد من المدن أهمها، مشهد، وساري، ويزد، جراء الاحتجاجات.

وقالت وكالة "فارس" إن السلطات اعتقلت قادة الاحتجاجات في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وأعلن النائب العام في مدينة يزد عن اعتقال 40 شخصا إثر احتجاجات أمس، مشيرا إلى أن غالبيتهم من خارج المدينة.

كذلك أفاد نائب محافظ مدينة لورستان غربي البلاد، أنه تم اعتقال عدد من مثيري الشغب في المدينة أمس السبت.