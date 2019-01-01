جهينة نيوز:

اتهم قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية قسد" المنحلة مظلوم عبدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بابتزاز العالم بقضية مسلحي "داعش" المعتقلين لدى سلطات أنقرة.

ووفقا لسكاي نيوز عربية اكد قائد ميليشيا "قسد" إن الحل لإيقاف الابتزاز التركي هو إنشاء محكمة دولية شمال شرق سوريا، لمحاكمة عناصر التنظيم عن الجرائم التي ارتكبوها.

وأوضح أن لدى "قوات سوريا الديمقراطية وثائق تؤكد استخدام أنقرة لعناصر التنظيم في غزوها للشمال السوري".

غير أن الوثائق التي تؤكد علاقة تركيا الوثيقة بتنظيم "داعش" ليست جديدة ولا تقتصر على الجانب الكردي، بل ذكرت العديد من التقارير في وقت سابق تسهيل تحرك الإرهابيين عبر الحدود التركية مع سوريا، بالإضافة إلى تأمين شراء البترول من هؤلاء حينما سيطروا على بعض أنابيب النفط في سوريا.

وكانت أنقرة بدأت بإرسال معتقلين من ارهابيي "داعش" إلى بلادهم التي رفضت محاكمتهم على أراضيها، إذ أوقفت ألمانيا مؤخرا امراة يشتبه بانتمائها إلى التنظيم الإرهابي بعد ترحيلها من تركيا.

كما تم ترحيل أسرة من حملة الجنسية الألمانية من أصول عراقية، وأوقف رب الأسرة حين وصوله إلى برلين.