نائب ترامب يدعو الجيش الفنزويلي للتخلي عن دعم مادورو

جهينة نيوز:

دعا مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي العسكريين في فنزويلا إلى التخلي عن دعم رئيس الدولة نيكولاس مادورو، الذي تعتبره الولايات المتحدة "طاغية".

وكتب بينس على صفحته في "تويتر": "مادورو لا يحترم الحرية وسيادة القانون وعليه أن يرحل. ندعو العسكريين في فنزويلا للوقوف إلى جانب الفنزويليين لا إلى جانب الطاغية. جيش فنزويلا يجب أن يكون قوة خير! إن إمكانية تغيير الوضع إلى الأفضل في أيديكم".

وكانت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي أعلنت اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه، في 23 كانون الثاني الماضي، قائما بأعمال رئيس بلاده. وحذت حذو واشنطن معظم دول أمريكا اللاتينية وعدد من الدول الأخرى.

وأكدت روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا وإيران وسوريا ودول أخرى عدة دعمها لمادورو باعتباره رئيسا شرعيا لفنزويلا.

والخميس الماضي، أعلنت بوليفيا، في معرض تغيير سياستها الخارجية بعد وصول حكومة الرئيسة المؤقتة، جانين آنيز، خلفا للرئيس المستقيل، إيفو موراليس، عن اعترافها بغوايدو رئيسا مؤقتا لفلنزويلا، وذلك قبل يوم من إعلان لاباز قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كاراكاس.