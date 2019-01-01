1.5 مليار ليرة لمشروعات مشفى المواساة الجديدة.. إبراهيم: الحكومة تدعم مشافي التعليم العالي بأكثر من 45 ملياراً سنوياً

جهينة نيوز:

افتتح وزير التعليم العالي بسام إبراهيم عدداً من المشاريع الخدمية في مشفى المواساة الجامعي بدمشق شملت ترميم جناح الإسعاف الخامس وترميم جناح الأذنية، وجهاز الرنين المغناطيسي، وترميم وحدة التنظير الهضمي وترميم قسم عمليات الأذنية الخارجي إضافة إلى نظام الدور الالكتروني بالعيادات الخارجية والمخبر العام.

واطلع الوزير إبراهيم برفقة معاونه للشؤون الطبية حسن جبه جي ومدير عام المشفى عصام الأمين، على مختلف الأعمال والمشاريع المفتتحة في المشفى كما زار عدداً من المرضى ضمن عيادات المشفى، لتشمل جولته مختلف المشروعات التي تم العمل عليها خلال سنتين.

وأكد وزير التعليم العالي وجود اهتمام كبير بمشافي التعليم العالي، منوهاً بالمشروعات النوعية التي تم العمل عليها في المواساة الجامعي والتي تم افتتاحها بكلفة 1.5 مليار ليرة، موضحاً أن جهاز المرنان الجديد يعتبر أحدث جهاز مرنان تم تركيبه في المشافي، بطاقة تصل إلى 50 حالة يومياً، كما يعطي التصوير الدقيق الكامل والمعالجة وتخزين التصوير، منوهاً بأهمية إعادة تأهيل العيادات الأذنية، وبالعمل الجاري لطاقة استيعابية أكثر، ناهيك عن زيارة غرف العناية المشددة بطاقة 16 سريراً، مع إجراء أعمال التأهيل، إضافة إلى زيارة جناح التنظير الهضمي الذي يضم التجهيزات المطلوبة كافة لهذا النوع من العمليات، مشيراً إلى أن نظام الدور الالكتروني خلق راحة لدى المواطنين والمراجعين للمشفى، مبدياً ارتياحه بمشروع ربط غرفة العمليات مع المدرج الذي يجلس فيه الطلاب سواء في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، والتواصل بين الطلاب ومن يقوم من الأطباء بهذه العمليات الجراحية والاستفسار بشكل كامل، مضيفاً: إن المواساة تستقبل جميع الحالات من مختلف محافظات البلاد، علماً أن المشفى يقدم الخدمات للمرضى والتدريب للطلاب.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير التعليم العالي أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بالمشافي، مبيناً أن أكثر من 45 مليار ليرة تقدمها الحكومة للعمل في المشافي وتأمين الأدوية والمستلزمات سنوياً، مشيراً إلى وجود تنسيق بين المشافي الجامعية لتأمين مختلف المستلزمات، إضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة لتأمين الأدوية والمستلزمات.

وأشار مدير مشفى المواساة الجامعي عصام الأمين في تصريح لـ«الوطن» إلى أن المشروعات الجديدة ستحقق نقلة وقيمة مضافة من حيث النوع والجانب الأكاديمي والخدمي في المشفى، مبيناً أن المرحلة الأولى من ترميم جناحي الأذنية للرجال والنساء بكلفة 56 مليوناً وعدد أسرة 30 سريراً، إضافة إلى أن المرحلة الأولى من ترميم طابقي الإسعاف الخامس والرابع يتضمن 80 سريراً، 16 منهم عناية إسعافية متوسطة، كما أن تكلفة الإسعاف «الخامس» تصل إلى 200 مليون ليرة، مع ملحق العقد.

وأوضح الأمين أن كلفة جهاز المرنان الجديد تفوق المليار ليرة، علماً أن أجرة التصوير ضمن الجهاز تصل إلى 4500 ليرة للمرضى الخارجيين، ومجاناً للمرضى الموجودين في المشفى، مقارنة مع أكثر من 45 ألف ليرة في القطاع الخاص، مؤكداً وجود تعاون وتنسيق بين مختلف المشافي ضمن إطار التكامل.

مضيفاً: إن تكلفة ترميم وحدة التنظير الهضمي وصلت إلى 31 مليوناً، ويحوي 3 غرف تنظير مع ملحقاتها، إضافة إلى ترميم قسم عمليات الأذنية الخارجي والذي يحتوي على 3 غرف عمليات مع نظام الكتروني مرئي ومسموع مزود بأجهزة تصوير وشاشات عرض يربط غرف العمليات بالقاعات التعليمية لطلاب الطب، أما تكلفة نظام الدور فيصل إلى 10 ملايين ليرة ويسمح باستقبال المرضى للعيادات الخارجية بكل اختصاصاتها والمخبر العام، من خلال نظام الكتروني مرتبط بشاشات عرض ونظام النداء الصوتي.