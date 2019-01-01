وزير الداخلية الإيرانية يحذر المحتجين من الإضرار بالممتلكات العامة

جهينة نيوز:

أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي إن قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء إذا ألحق المحتجون أضرارا بالممتلكات العامة .

وقال الوزير للتلفزيون الإيراني الرسمي أن "قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن وتساهلت مع الاحتجاجات. لكن الأولوية لدينا هي الهدوء وأمن الأفراد وستنجز مهمتها باستعادة الهدوء إذا استمرت الهجمات على الممتلكات العامة والخاصة".

ومنذ مساء أمس الجمعة، تشهد عدة مدن إيرانية، خاصة جنوب البلاد، احتجاجات مترافقة بأعمال عنف على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بصورة حادة .

و أكدت السلطات الإيرانية، خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى، السبت، على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، داعية جميع أجهزة ومؤسسات البلاد إلى العمل على تطبيقها بشكل كامل وناجح.