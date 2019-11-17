محمد الصفدي ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

جهينة نيوز:

انسحب وزير المالية السابق محمد الصفدي ، اليوم الأحد، كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية خلفا لسعد الحريري المستقيل .

وقالت وسائل إعلام لبنانية أنّ "اجتماع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والوزير السابق محمد الصفدي انتهى بانسحاب الأخير كمرشح لرئاسة الحكومة"، مشيرةً إلى ان "اسم محمد الفصدي بات خارج المرشحين وتحديدا بعد زيارة لباسيل بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري".

و قال الصفدي أطلب سحب إسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد

يذكر أن الصفدي، رجل أعمال بارز وعضو في البرلمان اللبناني من مدينة طرابلس الشمالية، سبق أن تولى منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.