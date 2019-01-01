أبراج الأحد 17 تشرين الثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ١٧/ ١١: لطيف متوازن شعبي، لبق صاحب قلب طيب، دافئ لاطفاله، قوي الملاحظة، جدي بداخله حنان عظيم، التوسع مفتاح شخصيته، حازم الراي في الكلمة والعمل، نجاح على مستوى العمل، منافسة وسفر، لا تخلق مشاكل مع الشريك، تفادى الخلافات للبعض، سنة ناجحة على مستوى العمل وفرص كثيرة امامك، ظهور باحسن صورة، تحصل على ظهور اجتماعي ومادي

الحمل: معروف عنك انك تفضل البقاء في الببت، تتميز بايمانك القوي، اليوم مثل الامس متعب قليلا وتزداد الواجبات العائلية وحدة التوتر، في ساعات متأخرة من الليل تطمئن خواطرك وتفرح لمصالحة، زوال هم عنك، فرص مالية ومعنوية

الثور: نهارك جيد فيه حظ حتى تنجز عمل وتنجح خدواتك، سفرة قصيرة، تتوضح لك الامور، قبل الظهر يساعدك على اتخاذ مبادرات، الفترة تحمل لك حلول جديدة، مساء لقاء عائلي اواجتماعي، لتقرر مصير شخصي، القمر ينتقل للاسد

الجوزاء: يحمل لك نهارك امل جديد وفرص مالية، حاول ان تكرس نهارك حتى تحصل على مكسب مالي، لا تتسرع بتوظيف اموالك، مساء تفكر بطريقة جديدة، تصادف فرحة وتشارك فيها، تنطلق برحلة وتحكي بوضوح وثقة وبامكانك ان تقوم بزيارات مشتركة مساء

السرطان: القمر ببرجك حتى ساعات بعد الظهر، تفرح بوضوح الرؤيا، تسمع اخبار عن تساؤل لديك، مساء او غدا حاول ان تعيد ترتيب حساباتك المالية وتعزيزها، بامكانك البحث عن مصدر ما اضافي او تحصل على فرصتك المالية مساء

الاسد: وتيرتك هادئة تراجع معنوي، مصالحك فيها فشل وركود انتبه من انتقال القمر لبرجك وتعوض التقصير وتسجل الاهداف تعيش لحظات متشائمة لكن سرعان ما تستعيد السيطرة على زمام الامور بوصول القمر لبرجك، تتعود التقصير مساء تشارك بنشاطات بطاقة عالية حتى تدعم شعبيتك

العذراء: تتفاعل مع محيطك بشكل ايجابي وتسمع كلاما جميلا، يطمئن بالك لوقوف الاصدقاء لجانبك وتسمع اخبار جميلة وتلتقي بالاصدقاء، فترة المساء تتجنب اي تأخير اذا امكن لا تتسرع باعطاء الراي بسبب خيبة الامل

الميزان: نهارك يحمل لك تركيز على العمل، حاول الا تشوه صورتك، باختصار يحمل تقلبات وضغوطات لكن من ساعات المساء تكون الاضواء على حياتك وعلاقاتك، وتدعى لسهرة، وقد تشارك حدث والاصدقاء يدعمون خطواتك، بامكانك طلب امنية ومساعدة من الاصدقاء

العقرب: ثقتك كبيرة بنفسك نهارك جيد لتقوم باتصالات واخبار تحمل في طياتها مفاجآت سارة تزيل عنك الهموم، باستطاعتك ان تعرف خيارات جديدة، مساء وغدا ضغوطات، تقدم افضل ما لديك، لا تستخف بالواجبات المتنوعة التي تحمل لك تعب

القوس: بين اليوم والأمس تتعاطى بأمور مالية مشتركة او تناقش بعض التعديلات، حاول ان تستشير ولا تقبل بأشياء لا ترضي طموحاتك، تعبر عن رأيك بقوة تعزز الحوارات، تدعم نقاط اساسية مطروحة نهار بالمال والمساء بالحركة

الجدي: يتوجب عليك الانتباه لأقل التفاصيل لان نهارك سيحمل عرقلة او تأجيل لتجنب اي توقيع او مواعيد مهمة، مساء وضعك أفضل تنفرج الامور بشكل واضح، فترة جيدة وقد تنطلق بفترة اكثر انفتاحا على محيطك فيها مصالحة

الدلو: تشعر بالملل وتراوح اعمالك مكانها، يجب الا تقصر وخفف منه، تلتقط انفاسك وتريح اعصابك، اترك باب المساعدة مفتوحا لا بد ان تفرغ وتكاون الى جانب الاحبة، مساء تفكر بشراكة مع طرف اخر، لا تنفعل وتوجه كلاما تندم عليه فيما بعد، الفترة القادمة فيها توتر وتشنج

الحوت: مطمئن نسبيا تحصل على فرصة جيدة نسبيا لاستعادة موقعك، بامكانك تعيش لحظات جيدة وتلم الشمل وتفاوص، يتراكم لديك العمل، تتجنب الارهاق وقد تشكو من وعكة صحية، انتبه ودقق في التفاصيل، بامكانك ان تصحو باكر في اليوم الثاني وتطلب مساعدة