بالفيديو شاهد وحشية الشرطة الفرنسية و هي تسحب الفتيات من شعرهن الى المعتقل

السبت, 16 تشرين الثاني 2019 الساعة 23:21 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز:

في ذكرى مرور عام على إنطلاق احتجاجات السترات الصفراء التي انطلقت في مدن و قرى فرنسا احيا محتجي السترات الصفراء هذه الذكرى بحشود كبيرة نزلت الى الشوارع وسط تزايد قمع الامن الفرنسي للمحتجين.

و تناقل ناشطون مشاهد وحشية لقمع الامن الفرنسي للمحتجين تمثلت بالضرب الوحشي و الاعتداء على المحتجين, و من بين هذه المشاهد سحب فتاة من شعرها و ثم حملها بين رجلي امن احدهم حملها من شعرها و الآخر من رجليها لنقلها الى سيارة الشرطة ليصار الى اعتقالها.

و في باريس فقط اعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال 124 مدني من المحتجيين فيما لم تعلن حصيلة الاعتقالات في باقي المدن.

و تشهد محافظات فرنسا احتجاجات واسعة سميت باحتجاجات السترات الصفراء و قد تخللها اعمال قمع وحشي خلال العام الماضي من قبل الشرطة الفرنسية.


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