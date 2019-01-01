بالفيديو شاهد وحشية الشرطة الفرنسية و هي تسحب الفتيات من شعرهن الى المعتقل

جهينة نيوز:

في ذكرى مرور عام على إنطلاق احتجاجات السترات الصفراء التي انطلقت في مدن و قرى فرنسا احيا محتجي السترات الصفراء هذه الذكرى بحشود كبيرة نزلت الى الشوارع وسط تزايد قمع الامن الفرنسي للمحتجين.

و تناقل ناشطون مشاهد وحشية لقمع الامن الفرنسي للمحتجين تمثلت بالضرب الوحشي و الاعتداء على المحتجين, و من بين هذه المشاهد سحب فتاة من شعرها و ثم حملها بين رجلي امن احدهم حملها من شعرها و الآخر من رجليها لنقلها الى سيارة الشرطة ليصار الى اعتقالها.

و في باريس فقط اعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال 124 مدني من المحتجيين فيما لم تعلن حصيلة الاعتقالات في باقي المدن.

و تشهد محافظات فرنسا احتجاجات واسعة سميت باحتجاجات السترات الصفراء و قد تخللها اعمال قمع وحشي خلال العام الماضي من قبل الشرطة الفرنسية.