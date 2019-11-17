بومبيو تعليقا على احتجاجات إيران: الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني

السبت, 16 تشرين الثاني 2019 الساعة 23:17 | سياسة, عالمي

بومبيو تعليقا على احتجاجات إيران: الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني

جهينة نيوز:

في تعليق على موجة الاحتجاجات الجديدة التي تعم إيران، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيران.

وأعاد بومبيو، مساء الجمعة، نشر تغريدة مؤرخة بيوم 22 يوليو 2018، تحدث فيها عن الاضطرابات التي شهدتها إيران في ذلك الحين، وقال في تعليقه الجديد الذي أرفق به بيانه: "كما أكدت للشعب الإيراني منذ نحو عام ونصف، الولايات المتحدة معك".

وجاء في البيان الذي نشره بومبيو سابقا: "بعد 40 عاما من الظلم، لا يقف الشعب الإيراني الفخور صامتا تجاه الانتهاكات التي ترتكبها حكومته. ونحن أيضا لن نقف صامتين. لدي رسالة للشعب الإيراني: الولايات المتحدة تسمعك، والولايات المتحدة تدعمك، الولايات المتحدة معك".

و أعلنت وكالة أنباء فارس عن أعمال شغب في عدد من المدن الإيرانية ومندسون يهاجمون مصارف وممتلكات عامة

 


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  1. 1 يزن
    17/11/2019
    00:02
    أميركا تتسلل عبر ثغرات قمع الحريات و انتشار ظواهر الفساد
    العراق سوريا اليمن ليبيا الجزائر السودان لبنان و الله يحمي إيران و مصر فهم موضوعين على الليستة السؤال الذي يفرض نفسه لماذ تشتعل الحروب و المظاهرات فيهم هل هو نقص الديمقراطية و هل محميات الخليج الديمقراطية فيها بخير هل الدستور جيد بعضهم لا يملك دستور و لا انتخابات و هل حال حقوق الإنسان و حرية الرأي و التعبيرو ظروف المعارضين محترمة و مصانة حتى لا نرى الحرائق فيها إذن ما القاسم المشترك بين الدول المشتعلة بالفوضى و المظاهرات و الحروب في عالمنا العربي الجواب كلها دول ناصرت يوما ما وبعضها مازال حتى اليوم يناصر القضية الفلسطينية و حقوق الفلسطينيين المسلوبة و طبعا وراء كل هذه الحرائق هي المخابرات الأمريكية و الصهيونية التي تتسلل عبر ثغرات الحكام في التضييق على حريات شعوبهم و غض الطرف عن الفاسدين

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