بومبيو تعليقا على احتجاجات إيران: الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني

جهينة نيوز:

في تعليق على موجة الاحتجاجات الجديدة التي تعم إيران، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، أن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيران.

وأعاد بومبيو، مساء الجمعة، نشر تغريدة مؤرخة بيوم 22 يوليو 2018، تحدث فيها عن الاضطرابات التي شهدتها إيران في ذلك الحين، وقال في تعليقه الجديد الذي أرفق به بيانه: "كما أكدت للشعب الإيراني منذ نحو عام ونصف، الولايات المتحدة معك".

وجاء في البيان الذي نشره بومبيو سابقا: "بعد 40 عاما من الظلم، لا يقف الشعب الإيراني الفخور صامتا تجاه الانتهاكات التي ترتكبها حكومته. ونحن أيضا لن نقف صامتين. لدي رسالة للشعب الإيراني: الولايات المتحدة تسمعك، والولايات المتحدة تدعمك، الولايات المتحدة معك".

و أعلنت وكالة أنباء فارس عن أعمال شغب في عدد من المدن الإيرانية ومندسون يهاجمون مصارف وممتلكات عامة