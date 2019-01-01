حملة "عين معاذ" تضامنا مع صحفي فلسطيني أفقدته رصاصة إسرائيلية عينه اليسرى

جهينة نيوز:

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم السبت، الاعتداء الذي استهدف المصور الصحفي، معاذ عمارنة، حيث تعرض لإصابة خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي أفقدته عينه اليسرى.

وأفاد بيان صادر عن نقابة الصحفيين بأن عمارنة (35 عاما)، ويعمل مع وكالة "سند" (مقرها لندن) قد أصيب، ظهر يوم الجمعة، برصاصة في عينه أطلقها الجيش الإسرائيلي تجاهه أثناء تغطيته الصحفية لفعالية مناهضة للاستيطان بقرية صوريف شمال الخليل.

ووصف البيان إصابة عمارنة بالخطرة، ونقل على إثرها لمستشفى الأهلي بالخليل. وأفادت تقارير صحفية لاحقا بأن الصحفي فقد عينة متأثرا بإصابته.

وأكد البيان أن النقابة راسلت كلا من اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للحث على إصدار موقف تجاه "جرائم الاحتلال التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين".

"عين معاذ.. عين الحقيقة"

وأطلق صحفيون فلسطينيون حملة إلكترونية للتضامن مع معاذ عمارنة عبر وسم # عين _معاذ# عين_الحقيقة.

وبدأت الحملة بنشر صحفيين لصورهم وقد أغلقوا جميعا العين اليسرى للتضامن مع معاذ.

ودعت نقابة الصحفيين لوقفة، يوم غد الأحد، للمطالبة بـ "توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين في الضفة الغربية".

و كانت وكالة سند للأنباء و في بيان لها قد افادت بإقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على استهداف المصور معاذ عمارنة اثناء تغطيته لمسيرة احتجاج يوم الجمعة 14 تشرين الثاني 2019 ضد محاولة استيلاء الاحتلال على اراض في بلدة صوريف غرب الخليل.

و اطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل مباشر على الاعلامي عمارنة مما ادى الى اصابة عينه اليسرى بطلق ناري ادى لأضرار كبيرة في عينه نقل على اثرها الى المشفى لتلقي العلاج.

و أكدت وكالة سند ان الاعلامي عمارنة كان يرتدي خوذة الرأس و الدرع الخاص بالصحفيين و عليه شارة الصحافة و يحمل كاميرته لتوثيق الاحداث, مشددة على ان هذه الجريمة الاسرائيلية جريمة حرب بمقتضى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية و انتهاك لااتفاقات جنيف و برتوكولها الاضافي.

و طالبت الوكالة التي مقرها لندن المؤسسات الدولية و الاتحاد الدولي للصحفيين بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الصحفيين متوعدة باتخاذ خطوات جادة و عاجلة لحماية قيم الحرية.

Rt – وكالة سند