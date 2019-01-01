جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: الحركة التصحيحية أرست لنهضة شاملة

جهينة نيوز:

أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الحركة التصحيحية أرست لنهضة وطنية وقومية شاملة وصنعت الإنجازات العظيمة في مختلف المجالات ودافعت عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ولفتت الجبهة في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ49 للحركة التصحيحية إلى أن ذكرى التصحيح تأتي هذا العام في الوقت الذي يحقق الجيش العربي السوري الانتصارات التاريخية الكبيرة في أعتى المعارك ضد قوى التكفير والإرهاب مؤكدة وقوفها إلى جانب سورية شعبا وجيشا وقيادة.

وجددت الجبهة ثقتها الكبيرة بتجاوز سورية للأزمة التي تمر بها وأنها ستواصل دورها التاريخي في الدفاع عن حقوقها وسيادتها الوطنية وقضايا وحقوق الأمة العربية.