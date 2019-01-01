الدفاع الفرنسية تنشر فيديو بمثابة فضيحة كبرى للشبح الامريكية رابتور

جهينة نيوز:

لا يستطيع الأمريكيون أن ينسوا أن مقاتلات "رافال" الفرنسية تمكنت من التغلب على مقاتلات "رابتور" الأمريكية "الرهبية".

وحققت المقاتلات الفرنسية الانتصارات خلال معارك تدريبية. وتحقق الانتصار الأول في عام 2009 خلال التدريب المشترك بين الطيارين الفرنسيين والأمريكيين والإنجليزيين. وتوقع الأمريكيون أن يكون التمرين مجرد نزهة ولكنهم واجهوا صعوبات وفقا لـ nationalinterest.

وبيّن مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الفرنسية في وقت لاحق (الصورة المرفقة بالخبر) أن مقاتلة "رافال" تتعقب "رابتور"، أي أنها كسبت المعركة.

ومن جانبهم ادعى الطيارون الأمريكيون أنهم "أسقطوا" 5 طائرت رافال في 6 معارك جوية وتعادلوا في 5 مواجهات، وأن طيارا إماراتيا هو وحده حقق انتصارا على "رابتور" ولكنه طار على طائرة قديمة من طراز "ميراج 2000" لذا لم يمكنه أن يحقق الانتصار إلا بمساعدة مَن يقود طائرة "إف-22 رابتور" كما ألمح إلى ذلك الأمريكيون. غير أن مقطع الفيديو ينفي صحة ادعاءات الأمريكيين.

و يذكر ان الامريكيين يزعمون ان رابتور – اف-22 اقوى طائرة في العالم و لم يتم تصديرها الى اي بلد في العالم و تعتبر السلاح الضارب للجيش الامريكية و يحل بعدها اف-35 او الطائرة الشبح التصديرية.