راغب علامة لهذا السبب لبنان بحاجة الى رجل مثل ابن سلمان

جهينة نيوز:

قال المطرب اللبناني، راغب علامة، إن لبنان تحتاج لشخص مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لكي يقتلع الفساد الموجود في بلاده, متجاهلا ان اهم انجازات ابن سلمان هي بيع شركة ارامكو السعودية و شراء اسلحة بأكثر من الف مليار دولار و شن العدوان على اليمن و في عهده اصبحت السعودية بلد مدين.

وأشار على هامش حفله في "موسم الرياض"، الذي أحياه الخميس، إلى أنه يتمنى أن يحدث في لبنان مثلما حدث في السعودية، بوضع الفاسدين في السجون، ليكونوا عبرة لمن اعتبر، وذلك بحسب تصريحاته لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، من تقديم عمرو أديب في اشارة منه الى حملة الاعتقالات التي شنها ابن سلمان و شملت سعد الحريري.

ورد المطرب اللبناني على المنتقدين له، بسبب إحيائه حفلا غنائيا في السعودية رغم الأزمة التي تمر بها بلاده، قائلا: "لو رغبت أن أرد عليهم لم أكن سأغني طوال حياتي، لأنني ولدت في لبنان وكانت هناك مشاكل، ولو كنت سأنتظر حتى تحل كانوا من ممكن أن يجدوني مقاتل".