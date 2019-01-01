ما هي أبرز أعراض النوبات القلبية؟ 5 خرافات قد تنقذ حياتكم

جهينة نيوز:

تشكل النوبات القلبية خطراً كبيراً على صحة وحياة الأفراد. فما هي أبزر أعراضها؟ وهل يمكن أن تصيب من يتمتع بصحة بدنية جيدة؟ إليكم حقيقة 5 خرافات عن النوبات القلبية قد تنقذ حياتكم.

1. خرافة: يتعرض للنوبات القلبية كبار السن فقط.

حقيقة: يمكن لأي شخص أن يتعرض لنوبة قلبية بصرف النظر عن عمره.

2. خرافة: انسداد الشرايين هو السبب الوحيد لحدوث النوبات القلبية.

حقيقة: تحدث النوبات القلبية أحياناً بسبب مرض في الأوعية الدموية الدقيقة.

3. خرافة: لا يمكن أن تحدث النوبات القلبية لمن يتمتع بصحة جيدة ويتبع نظاماً غذائياً صحياً.

حقيقة: هؤلاء الأشخاص يتعرضون للنوبات القلبية لأسباب أخرى عديدة.

4. خرافة: لا علاقة للمظهر باحتمال حدوث النوبات القلبية.

حقيقة: يرتفع معدل حدوث النوبات القلبية لدى الأشخاص الذين تصيبهم الشيخوخة باكراً.

5. خرافة: تتشابه أعراض النوبات القلبية بين الرجال والنساء.

حقيقة: تختلف الأعراض، حيث يشعر الرجال بألم في الصدر وتشعر النساء بألم في الفك والظهر والرقبة ويعانين من قصر النفس.