انجاز جديد.. ايران تزيد مدى ودقة صواريخ كروز

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد قاسم تقي زادة عن مشروع لزيادة مدى ودقة صواريخ كروز البرية.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم السبت على هامش ملتقى احياء ذكرى شهداء القوة الجوفضائية للحرس الثوري قال العميد تقي زادة حول الانجازات الجديدة في مجال صواريخ كروز: اننا لدينا الان مشروع لزيادة مدى ودقة صواريخ كروز عبر استخدام نظام خرائط رقمي، حيث سيتم في القريب العاجل الانتهاء من مرحلة اختباره.

وحول التقدم الحاصل في مجال الصواريخ الباليستية “ارض – ارض” قال، ان غالبية جهودنا في هذا المجال منصبة على ان نجعل جميع صواريخ “ارض- ارض” لدينا بالغة الدقة، وهو الجهد الاكبر الذي نقوم به حاليا وهو مشرف على نهايته.

وتابع العميد تقي زادة، اننا نستخدم اكثر انواع التكنولوجيا تطورا في العالم للمشاريع الاخرى ، حيث ان ايران تعد الان ضمن الدول الخمس الاولى المتفوقة في العالم في مجال الصواريخ.