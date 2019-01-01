إصابة عشرات الطلبة الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضفة

جهينة نيوز:

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم عند مدخل مدينة البيرة الشمالي بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على طلبة من جامعة بيرزيت عند وصولهم إلى مدخل البيرة الشمالي بعد مشاركتهم بوقفة احتجاجية على جرائم الاحتلال في غزة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاههم ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وكان أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق أمس جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة خرجت شمال بيت لحم بالضفة الغربية للتنديد بالعدوان على قطاع غزة.