إغلاق مؤقت لبعض الشوارع الفرعية وانجراف للتربة في عدد من مناطق ريف دمشق

جهينة نيوز:

أدت الهطلات المطرية الغزيرة في منطقة وادي بردى بريف دمشق إلى حدوث إغلاق مؤقت لشوارع فرعية وانجراف للتربة في بعض الأماكن تمت معالجتها مباشرة فيما لم تحدث أضرار كبيرة أو إغلاق بالطرقات الرئيسية في مناطق القلمون ووادي بردى والزبداني.

وأوضح رئيس بلدية وادي بردى المهندس مازن رمضان في تصريح لسانا أن المنطقة شهدت الليلة الماضية هطل أمطار غزيرة أدى إلى إغلاق طريق مجرى سيل كفر العواميد وهو عبارة عن طريق فرعي وانهيار بعد جسر بيروت على الطريق الدولي دمشق بيروت تمت معالجته على الفور مؤكدا أنه لم تحصل أي انجرافات للأتربة في الشوارع وجميع الريكارات سالكة.

بدوره أكد رئيس المجلس البلدي في مدينة الزبداني المهندس باسل الدالاتي في تصريح مماثل أن الهطلات المطرية الغزيرة ليلا لم تؤد إلى إغلاق اي طريق باستثناء وجود تجمعات مطرية في بعض الأماكن.

من جانبه لفت رئيس بلدية الديماس طلعت صالح إلى حدوث انجراف للتربة جراء الأمطار الغزيرة ليلا على طريق ميسلون دير العشائر ما أدى إلى إغلاق الشارع لفترة مؤقتة حيث تم إرسال الآليات اللازمة للمنطقة وتم فتحه مباشرة موضحا أن جميع الطرقات سالكة هناك وتوجد متابعة لمعالجة المشكلات إن حصلت.

وأشار رئيس المكتب الفني في المجلس البلدي لمدينة النبك المهندس حسام الشاقي إلى أن الهطلات المطرية ليلا لم تؤد إلى إغلاق الطرقات والريكارات جميعها سالكة.

وفي جديدة الوادي بدأت صباح اليوم آليات المجلس البلدي وكوادره الفنية بالتعاون مع الفعاليات الأهلية بإزالة مخلفات السيول من المنطقة وفق رئيس المجلس تيسير موازيني.

وفي جديدة عرطوز أكد رئيس المجلس البلدي المهندس هيثم غنيم أن الآليات بدات منذ الليلة الماضية بالعمل على فتح الريكارات على الشارع العام لتستوعب كميات الأمطار الغزيرة الهاطلة لافتا إلى أنه تم تعزيل الطريق العام من الأتربة التي انجرفت إليه من جديدة الفضل بعد تحويل طريق السير لطريق فرعي مؤقتا ريثما تم إنجاز العمل.

وفي المعضمية بين رئيس المجلس البلدي المهندس بسام سعدة أن الأمطار الغزيرة تسببت بحدوث أضرار في الأقبية نتيجة عدم تمكن الريكارات من تصريف كامل المياه نظرا لغزارتها وحاليا يتم العمل على شفط المياه من الشوارع بالتعاون مع الأهالي لافتا إلى أن هناك نقصا بالآليات اللازمة لتعزيل الشوارع والريكارات بالسرعة المطلوبة لدى البلدية.