تدشين محطة تحويل كهرباء ابن النفيس بدمشق

جهينة نيوز:

تزامناً مع الذكرى 49 للحركة التصحيحية المجيدة، دشّن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي اليوم محطة تحويل ابن النفيس 66/20 ك.ف باستطاعة 90 ميغا فولت أمبيرفي محافظة دمشق، بتكلفة إجمالية ما يقارب 6.5 مليار ليرة سورية.

وأوضح وزير الكهرباء أن محطة ابن النفيس ستساهم في استقرار التغذية الكهربائية وتزيد وثوقيتها لعدد كبير من أحياء مدينة دمشق، من خلال تخفيف الأحمال الكهربائية عن المحطات المجاورة.

وصرّح الوزير بأن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشاريع تنفذها وزارة الكهرباء وبدعم حكومي وقد تم تنفيذه بخبرات وكوادر وطنية.

يذكر أن المحطة تتضمن ثلاث محولات 66/20 ك.ف استطاعة كل منها 30 ميغا فولت أمبير ويتم التحكم بها عن طريق نظام GIS وهو نظام يعتمد على التحكم المؤتمت بشكل كامل.