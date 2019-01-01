الجيش اللبناني يستكمل فتح الطرقات المغلقة والمدارس والجامعات تفتح أبوابها

جهينة نيوز:

استكمل الجيش اللبناني إعادة فتح كل الطرق التي أغلقها محتجون ومعتصمون في مناطق عديدة في لبنان خلال اليومين الماضيين ما أفسح المجال أمام عودة افتتاح الجامعات والمدارس أبوابها.

وفتح الجيش اللبناني صباح اليوم تقاطع ايليا في صيدا بعدما أزال العوائق الحديدية والخيم من وسط الساحة وفتحها في اتجاهاتها الأربعة أمام حركة المواطنين في وقت فتحت فيه المدارس الرسمية والخاصة والمرافق العامة باستثناء المصارف التي ما زالت مقفلة وعادت الحياة إلى مرافق المدينة العامة والخاصة والتجارية والتربوية.

وفي حاصبيا يسود الهدوء التام وأصبحت كل الطرقات الفرعية والرئيسية بما فيها طريق الحاصباني البقاع سالكة أمام حركة السير كما فتحت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها أمام الطلاب وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية في حين ظلت المصارف مقفلة.

وسجلت حركة لدوريات الجيش اللبناني وقوى الأمن بهدف الحفاظ على الهدوء والأمن كما فتحت جميع الطرقات في العاصمة بيروت وضواحيها وكذلك المدارس في حين لا تزال بعض الطرقات في طرابلس وزحلة البقاع الغربي مقطوعة.

وأشارت غرفة التحكم المروري إلى أن الجيش اللبناني فتح السير على اوتوستراد خلدة المطار ومحلة الأنفاق بالاتجاهين وأصبحت كل الطرق في زغرتا و نطاق حلبا عكار جونيه سالكة باستثناء ساحة العبدة فهي مفتوحة بشكل جزئي.

وشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ17 من الشهر الماضي مظاهرات واعتصامات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.