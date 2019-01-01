"بيل غيتس" يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم

جهينة نيوز:

تنحى الأمريكي جيف بيزوس مالك شركة "أمازون" عن صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم بحسب تصنيف جديد لموقع "بلومبرغ" الأمريكي.

فبحسب التصنيف الجديد فقد تفوق بيل غيتس مالك شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بعد ارتفاع أسهم شركته بعد العقد الذي وقعته الشركة مع البنتاغون.

قيمة عقد الشركة الأمريكية وصل لعشرة مليارات دولار، ويقتضي من شركة "مايكروسوفت" إنشاء بنية تحتية لتخزين بيانات الإدارة العسكرية الأمريكية.

لترتفع أسهم الشركة الأمر الذي انعكس على ثروة غيتس لتصل الى 110 مليار دولار.

واحتل جيف بيزوس المركز الثاني بثروة بلغت 109 مليار دولار، واحتل بينو أرنو، رئيس مجموعة شركات "لويس فيتون" و مويت هينسي" فقد احتل المرتبة الثالثة بـ103 مليار دولار.