البيت الأبيض: جلسات مساءلة ترامب “مضيعة للوقت”

جهينة نيوز:

وصف ​البيت الأبيض​ ثاني الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة ب​مجلس النواب​ الأمريكي يوم امس الجمعة، الرامي لعزل الرئيس ترامب بـ “مضيعة للوقت”.

ولفت البيت الأبيض في بيان الى إن: “الجلسات العلنية الثانية التي عقدت بمجلس النواب مع ​نانسي بيلوسي​ وعضو ​الكونغرس​ آدم شيف لا قيمة لها وعديمة الأهمية مثل الجلسات الأولى”.

وشن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هجوما عبر مواقع التواصل الاجتماعي استهدف ​السفيرة الأميركية​ السابقة لدى ​أوكرانيا​ بينما كانت تدلي بشهادتها الجمعة في التحقيق بشأن مساءلته في الكونغرس، في تحرك قال الديمقراطيون إنه يصل إلى حد ترهيب الشاهدة.

وكانت ماري يوفانوفيتش تشرح في اليوم الثاني من الجلسات العلنية التي يبثها التلفزيون في تحقيق المساءلة، كيف كانت تحارب ​الفساد​ في أوكرانيا وكيف أعادتها إدارة ترامب إلى ​واشنطن​ بشكل مفاجئ في وقت سابق هذا العام.

وتأتي الجلسات عقب جلسات استماع طويلة حول القضية الأوكرانية، بدأت في شهر أيلول الماضي، وجرت بشكل سري في الكونغرس لعزل ترامب.

وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 تموز الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني.

ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ 2 من تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.