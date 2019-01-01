ايران تدشن خطا لانتاج سلاح الدفاع الجوي الليزري

جهينة نيوز:

اعلن نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد قاسم تقي زادة عن تدشين خط لانتاج سلاح الدفاع الجوي الليزري.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم السبت على هامش ملتقى احياء ذكرى شهداء القوة الجوفضائية للحرس الثوري نقلته وكالة فارس قال العميد تقي زادة حول سلاح الدفاع الجوي الليزري: لقد توصلنا الى تكنولوجيا الدفاع الجوي الليزري في مجال تدمير الاشياء الصغيرة الطائرة والكوادكوبترات حيث تم الانتهاء من الاختبارات البحثية لهذا السلاح وتدشين خط انتاجه.

وبشان المقاتلة "قاهر" قال نائب وزير الدفاع: ان هذه المقاتلة تخطت اختباراتها الاولية وهي الان جاهزة للاختبارات اللاحقة.