جهينة نيوز:

لا تخفي الصين حقيقة أنها تبذل محاولات لإنشاء أنظمة دفاع جوي متقدمة فعالة خاصة بها- على أساس الابتكارات الروسية في هذا المجال. في المقام الأول من خلال دراسة أنظمة الصواريخ "إس-400" التي حصلت عليها سابقا من روسيا.

وكتب القسم العسكري في الصحيفة الصينية "سوهو" أنه منذ بعض الوقت، كان بإمكان الطيران الأمريكي أن يظهر في أي مكان في العالم تقريبًا. لكن بدأت روسيا تظهر مجمعات أكثر فاعلية، بعضها تجاوز في نهاية المطاف نظرائه الأمريكية.

وتشير الصحيفة إلى أنه وفقًا لعدد من المؤشرات، فإن إس-400 الروسية تتجاوز أحدث إصدار من باتريوت الأمريكية. الميزة الرئيسية - في المدى وعدد الأهداف المحددة. ميزة إضافية ل إس-400 على باتريوت هو سعرها.

وتتساءل الصحيفة عن مدى قوة مجمع بروميثيوس إس-500 الروسي. "إس-500 "بروميثيوس" - تطوير لأنظمة الدفاع الجوي الروسية. هذه مجمعات جديدة تمامًا من الجيل الخامس لأنظمة الدفاع الجوي. في السابق، شكك الناتو في فعالية إس-500، مشيرًا إلى أن الروس ربما لم يأخذوا في الاعتبار أوجه القصور السوفيتية في تطبيق التقنيات. ولكن عندما تلقى البنتاغون بيانات دقيقة عن خصائص نظام الدفاع الجوي على خلفية اختبارات إس-500 التي بدأت، كانت قدرات المجمع له صدمة كبيرة".

وفقًا لمؤلفي المادة، صدم البنتاغون بخصائص الأداء لأحدث مجمع روسي، نظرًا لأن خصائص الأداء هذه تتخلف كثيرًا عن "نظائرها" التي تمتلكها الولايات المتحدة.

وتذكر سوهو بعض معايير المنظومة. تتمتع إس-500 بدرجة عالية من التوافق مع صواريخ الأنظمة الأخرى، ويبلغ قطر دائرة القتال 550 كم.

ويوجد معلومات أن إس-500 ستصبح وسيلة فعالة للدفاع الصاروخي، التي تستطيع اعتراض الصواريخ العابرة للقارات في الفضاء.