مظاهرات في عدة مدن إيرانية احتجاجا على رفع أسعار البنزين

جهينة نيوز:

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية خروج احتجاجات أمس الجمعه في عدة مدن إيرانية، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود.

وذكرت الوكالة الرسمية أن "الاحتجاجات في مدينة سيرجان كانت الأشد"، مؤكدة أن "المحتجين حاولوا مهاجمة مخزن النفط في المدينة لكن الشرطة حالت دون ذلك".

وأضافت أن "مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر شهدت احتجاحات محدودة"، مؤكدة أن سائقي السيارات قاموا بإطفاء سياراتهم احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، مما أدى إلى إغلاق طريق كمربندي المؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوب إيران.

وكان إعلان السلطات الإيرانية زيادة في أسعار البنزين أثار غضبا شعبيا مع تنظيم احتجاجات للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.

وتداول رواد مواقع التوالصل الاجتماعي صورا ومقاطع تظهر مئات المواطنين يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.

وأعلنت الشركة الوطنية للمنتجات النفطية في إيران، عن زيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، حيث شهد اللتر العادي زيادة بنسبة 1500 تومان، فيما ارتفع سعر اللتر الممتاز بنسبة 3500 تومان.