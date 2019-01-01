سباعية نظيفة لإسبانيا ضد مالطا في تصفيات "يورو 2020"

جهينة نيوز:

حقق منتخب إسبانيا، مساء اليوم الجمعة 15 تشرين الثاني، فوزا عريضا على ضيفه مالطا ضمن مباريات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2020"، بسبعة أهداف دون رد.

وبتلك النتيجة العريضة والسباعية النظيفة ضمن المنتخب الإسباني التأهل إلى بطولة "يورو 2020".

​وسجل سباعية الماتادور الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 23 من زمن اللقاء، ثم سانتي كازورلا في الدقيقة 41.

​وأضاف باو توريس الهدف الثالث في الدقيقة 62، وبعدها بدقيقة واحدة سجل بابلو سارابيا الهدف الرابع.

و​في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، أحرز داني أولمو الهدف الخامس لمنتخب إسبانيا، قبل أن يسجل جيرارد مورينيو الهدف السادس في الدقيقة 71، وأكمل خيسوس نافاز السباعية الدقيقة 86 من زمن المباراة.

​وبتلك النتيجة تربع منتخب إسبانيا على المجموعة السادسة برصيد 23 نقطة مقابل 18 نقطة لصالح منتخب السويد صاحب المركز الثاني.