فيلم "الجوكر" يقترب من كسر حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالم

جهينة نيوز:

يقترب فيلم "الجوكر" من كسر حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، اليوم الجمعة، ليصبح أول فيلم مصنف "للكبار فقط" يتخطى هذا الحاجز.

وحقق فيلم "الجوكر"، وهو قصة سوداوية من إنتاج شركة "وورنر براذرز" عن العدو اللدود للرجل الوطواط "باتمان"، إيرادات قيمتها 999.1 مليون دولار حتى يوم الخميس رغم عدم عرضه في الصين، التي من المتوقع أن تصبح أكبر سوق للأفلام في العالم العام المقبل، بحسب مجلة "فوربس".

ويجسد الممثل واكين فينيكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسيا، يصبح مشهورا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف.

ولاقى الفيلم استحسان النقاد، مع افتتاحه في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه فجر الجدل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أنه يحرض على العنف.