الخارجية اللبنانية: قرار بالامم المتحدة يلزم “اسرائيل” بالتعويض للبنان عن عدوان تموز

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها الجمعة أن “اللجنة الثانية التابعة للامم المتحدة صوتت في 14 تشرين الثاني 2019 على قرار البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل ابان عدوان تموز 2006، والذي قدمته فلسطين بصفتها رئيسة مجموعة ال77 والصين”.

واضاف البيان “قد تبنت الجمعية بأغلبية 158 صوتا القرار المذكور، وصوتت لصالح القرار معظم دول مجموعة الـ77 والصين ودول الاتحاد الاوروبي، وصوتت ضده 9 دول وامتنعت 6 دول عن التصويت”، وتابع “سترفع اللجنة الثانية القرار الى الجمعية العامة ليتم التصويت عليه اواخر شهر كانون الاول المقبل”، ولفت الى ان “التعويضات قدرت بـ856,4 مليون دولار عام 2014 ليحتفظ لبنان بحق الفائدة المتراكمة بعد هذا التاريخ”.

المصدر المنار