أبراج السبت 16 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٦/ ١١: متعدد المواهب، نشيط، صاحب حظ كبير، مجتهد حكيم، حذر بصداقاته، لا يؤمن بالصداقة المجردة، رقيق حساس منفتح، لكن غامض، احيانا يميل للهو والتسلية، فرصة تطوير وارتقاء، سفر وتنقل، ترفع للبعض، استعادة عافية، طريق سالك، مشاريع مستقبلية ، طموحات متعددة النجاح هو الحليف الاكبر

الحمل: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك، منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك، انتبه لأفعالك

الثور: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرة، فرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم جيد للدراسة فرص مالية وانشغال بمعاملات ادارية، تطوير اوضاع وتتميز عن الاخرين وتتمتع بسرعة خاطر وتسوية

الجوزاء: تزداد ثقتك بنفسك، تلاقي النجاح، تكثر واجباتك، تحقق نجاح، انتبه لصرف الاموال ولتكن نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي، لا تتردد عما يدور في قلبك من عواطف، يوم جميل لتظهر صدق نواياك، انت اكبر المستفيدين ماليا

السرطان: القمر ببرجك، انت تحت تأثير القمر وهذا يحسن لك وضعك، يعدك بجديد او لقاء يعزز اعمالك، تنطلق ببناء مرحلة جديدة، تتوضح لك بعض المعطيات، تلعب دور بارز وتنشط اجتماعاتك وتتمتع بطاقة عالية

الاسد: حاذر من فشل في مفاوضات، فترة مخيبة للامال، تهدأ وتيرتك تعيش لحظات متشائمة لكن سرعان ما تستعيد السيطرة، انتبه لا تهمل التفاصيل، استشر المختصين، تعيش فترة ضاغطة بسبب مسؤولية عائلية او مهنية وتحسم امر ما

العذراء: تعيش لحظات سعيدة ، تفرح لحدث طارئ، يوم للحظ الجيد تعيش فترة اجتماعية جيدة تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، دعوة جديدة ومعرفة جديدة

الميزان: طباعك متقلبة، مزاجك ثائر لا تجادل ولا تختلف مع المسؤولين عنك، انت على موعد معهم فلا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من واجبات، انظر الى الامور بموضوعية، توتر بشأن وضع طارئ كن خفيف الظل غير متطلب حتى تمشي امورك بروية وتأني، انتبه لصحتك حاذر من الفشل، تراجع بالحظوظ لكن تفاءل وتجنب المنافسة، ولا تاخذ قرار لا تستطيع الرجوع عنه

العقرب: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع بعض جهودك وتحركاتكالتي بدأتها في السابق، تؤكد عليها لتحقق اشياء مطلوبة، فرصة لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية، لا تعاند، نجاح بالسفر والاتصالات، وتجارةواوراق وسفر واستقبال وتوديع، خبر جيد لك من بعيد

القوس: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم يقف لجانبك ويوصلك للانفراج

الجدي: انتبه من تأثيرات القمر ببرج السرطان، قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل، لا تعرض علاقاتك للقطيعة بشرط لا تنتقد احد الشركاء، قد يكون كلامك جارحا، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن، احتمال تأجيل وعرقلة، لكن تعزز علاقاتك مع الشركاء

الدلو: مسؤوليات كثيرة تختلط عليك الامور، او يضيق الوقت، خلي عندك روح المسؤولية شرط الا تبالغ بصحتك لا تعرض نفسك للارهاق، تستطيع طلب مساعدة من الاهل والاصدقاء، حاول ان تستريح في فترة العمل، لديك استراحة بين وقت واخر، متعب من الناحية الصحية

الحوت: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة، مناسب لك مجال العقارات والمؤتمرات وتنجح في علاقاتك مع الاحبة