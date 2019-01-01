بوليفيا: السلطات الانقلابية تعلن الانسحاب من “التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا”

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الانقلابية الجديدة و الغير منتخبة في بوليفيا عن انسحاب البلاد من “التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا”، المنظمة الإقليمية التي أسستها دول ذات حكومات يسارية في أمريكا الجنوبية وحوض الكاريبي.

وأكدت كارين لونغاريك، وزيرة الخارجية التي تم تعيينها من قبل الرئيسة البوليفية المؤقتة، جانين آنيز، الجمعة، انسحاب بوليفيا من المنظمة، مشيرة إلى أن بلادها لم تعد معنية بأجندات “التحالف البوليفاري”.

وفي وقت سابق، أعلنت لونغاريك عن سحب 80% من السفراء الذين تم تعيينهم من قبل حكومة الرئيس المستقيل إيفو موراليس، بمن فيهم السفير البوليفي لدى كوبا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، اللذان رفضا ترك منصبيهما.

يذكر أن “التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا” تم تأسيسه في عام 2004 بمبادرة من رئيس فنزويلا الراحل هوغو تشافيز، وضمت المنظمة كلا من فنزويلا وكوبا، ثم اتسعت دائرة أعضائها مع وصول المزيد من الحكومات الاشتراكية إلى الحكم في دول أمريكا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي.

وانضمت بوليفيا إلى “التحالف البوليفاري” في عام 2006، بعد وصول إيفو موراليس إلى الحكم.

وتضم المنظمة حاليا فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا و5 دول أخرى من الجزر في البحر الكاريبي، وفي وقت سابق انسحبت منها هندوراس في عام 2010 والإكوادور في عام 2018.