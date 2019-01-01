إسرائيل تفقد صورتها المزيفة أمام العالم .. 《شاهد》

جهينة نيوز:

كان من المقرر أول أمس الأربعاء، أن يلقي القنصل الاسرائيلي بنيويورك داني دايان، محاضرة عن شرعية الكيان الصهيوني المحتل على الأراضي الفلسطينية في كلية الحقوق في جامعة هارڤرد .

والمفاجأة كانت أنه عندما بدأ دايان بكلمته اثناء المحاضرة كانت ردة الفعل العظيمة بمقاطعة الطلبة له وتركه أمام مدرجات فارغة.

وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على أن إسرائيل لم تستطع التأثير إلا في عقول المأجورين و الأغبياء المغيّبين وليس في عقول طلبة وخريجي جامعة هارفارد ، وعلى انها فشلت فشلا ذريعاً رغم حجم ما أُنفق لتلميع صورتها .