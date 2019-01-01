العميد سريع: العدوان يشن غارة جوية على الحديدة ويواصل تصعيده في الحدود

جهينة نيوز:

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “طيران العدوان شن غارة جوية على محافظة الحديدة، فيما استمرت قوى العدوان في تصعيدها بجبهات الحدود والداخل خلال الساعات الماضية”.

وأوضح سريع الجمعة أن “طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم شن غارة على منطقة اللحية بالحديدة في خرق واضح وصريح لاتفاق السويد”.

وأشار سريع إلى أن “دول العدوان تواصل تصعيدها في جبهات الحدود والداخل من خلال التحشيد والزحوفات تحت غطاء جوي بأكثر من 12 غارة”، وأكد أن “قوى العدوان لم تتمكن من تحقيق أي تقدم يذكر وتلقت صفعات قوية بفضل الله”.