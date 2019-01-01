تايلور سويفت تتصدر قائمة فوربس للأعلى دخلا فى العام 2019

جهينة نيوز:

تصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت قائمة فوربس للأعلي دخلا في عام 2019، وذلك بقيمة 185 مليون دولار أمريكي .

و حلت في المركز الثاني كايلي جينر بقيمة 170 مليون دولار أمريكي، أما في المركز الثالث فجاء كاني ويست بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وفي المركز الرابع جاء ميسي بقيمة 127 مليون دولار، بينما جاء في المركز الخامس إيد شيرن بقيمة 110 مليون دولار أمريكي.

وكانت سويفت اعلنت عن الغاء جولتها الغنائية lover ، وذلك بسبب مرض والدتها بالسرطان وهو ما أدي إلي اتخاذ القرار وإلغاء جولات العام المقبل وتقليل عدد الحفلات الغنائية التي ستقوم بإحياءها .

قالت سويفت: "هناك تغيير كبير يحدث في حياتي ليست المهنية فقط ولكن في حياتي بشكل عام، الظروف الصعبة التي تمر بها عائلتي الآن هي السبب، فلا يمكنني الذهاب في رحلات طويلة، فأنا الآن لدي أولويات وجمهوري يحترم ذلك".