الجيش يخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته

جهينة نيوز:

تخوض وحدات من الجيش العربي السوري منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية على مشارف قرية المناخ بريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

و خاضت وحدات الجيش منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية المتمركزة في قرية المناخ بريف تل تمر الشمالي الشرقي شمال غرب الحسكة”.

و توسعت الاشتباكات لاحقاً لتشمل الأسلحة الثقيلة ولا سيما سلاح المدفعية مع تقدم ملحوظ لوحدات الجيش باتجاه تحصينات قوات الاحتلال التركي ومجموعاته الإرهابية على أطراف القرية بالتوازي مع تكثيف قوات الاحتلال التركي قصفها بسلاح المدفعية المباني السكنية في عدة قرى بريف تل تمر.

واحتلت قوات النظام التركي ومرتزقته أمس قرية العريشة بريف رأس العين بعد استهدافها بضربات مكثفة من سلاح المدفعية تبعه هجوم إرهابي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة ومدافع الهاون على القرية.