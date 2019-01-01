نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالة راقية في حفل مسقط

جهينة نيوز:

خطفت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم ،الأنظار إليها بإطلالتها الأنيقة اثناء إحيائها حفلها الغنائي بدار الأوبرا السلطانية بعمان، فهى شديدة الحرص على أظهار أناقتها في أبرز أنوثتها بشكل طبيعي غير مكلف.

أطلت نجوى بإطلالة ساحرة جمعت ببن الأناقة و التميز فى آن واحد مرتدية فستانا أنيق و منفوش يشبة فستان باربي من توقيع مصمم الأزياء اللبنانى رامي القاضي، وتزينت ببعض المجوهرات الماسية التى تتانسب مع إطلالتها من توقيع جيرارد.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل مصفف الشعر جان الخوري، ووضعت مكياجا جذابا أبرز جمال ملامحها بأنامل وسيم مغابب.