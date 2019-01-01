أطباء روس يجرون عملية جراحية ناجحة لفتاة تأكل شعرها

جهينة نيوز:

أجرى الأطباء في مستشفى مدينة ليوبيرتسي بضواحي موسكو عملية جراحية لفتاة روسية مصابة بمتلازمة “رابونتسيل” أو بالأحرى الرغبة الدائمة في أكل الشعر.

ونقلت وكالة انترفاكس عن ناطق باسم وزارة الصحة في مقاطعة موسكو قوله إن الفتاة كانت تأكل شعرها منذ أيام المدرسة ما أدى إلى تراكم كتلة متلاصقة من الشعر بحجم 20 سنتيمترا طولا و15 سنتيمترا عرضا في معدتها حيث أخرج الأطباء من باطنها كتلة من الشعر تشبه المعدة عن طريق عمل ثغرات وشقوق صغيرة في بشرتها.

من جهته قال كبير الأطباء بمستشفى الأمراض النفسية في مقاطعة موسكو بوريس بيلوزوروف إن المتلازمة من الأمراض النفسية يمكن شفاؤها تفاديا لعواقب خطيرة.

يذكر أن متلازمة “رابونتسيل” تعد ظاهرة نادرة يمكن أن تودي بحياة المريض في حال عدم إجراء عملية جراحية في وقتها.