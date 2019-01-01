الحرارة إلى انخفاض وهطولات مصحوبة بالرعد على المناطق الغربية والجنوبية

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر ويكون الهطل على شكل زخات متفرقة مصحوبة بالرعد احيانا وخاصة على المناطق الغربية والجنوبية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات فوق معظم المناطق وتضعف الفعالية خلال الليل ويميل الجو للبرودة وخاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الجمعة السبت الاحد

دمشق 22-14 20-12 19-10

القنيطرة 21-12 19-11 18-9

درعا 24-14 22-13 20-11

السويداء 22-13 20-12 18-10

حمص 24-9 22-8 20-6

حماة 25-13 23-12 21-10

الحسكة 22-8 20-7 18-5

اللاذقية 27-20 26-19 25-18

طرطوس 29-21 28-20 26-18

حلب 22-13 21-11 19-9

ادلب 23-13 22-12 20-10

دير الزور 26-12 25-11 24-9

الرقة 25-11 24-10 23-9