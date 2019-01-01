العراق.. عصابات تستهدف المتظاهرين وقوات الأمن بالأسلحة

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الدفاع العراقية اليوم أن عصابات مشبوهة تستخدم الأسلحة ضد المتظاهرين وقوات الأمن خلال المظاهرات.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الوزارة قولها في بيان توضيحي بشأن ما صرح به وزير الدفاع نجاح الشمري عن وجود طرف ثالث يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم “إن من وصفهم الشمري بالطرف الثالث هم عصابات تستخدم الأسلحة وقنابل الدخان القاتلة ضد أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات الأمنية” مشددا على أن الأجهزة الأمنية لم تستخدم قنابل الدخان القاتلة ضد المتظاهرين.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد في الخامس من الشهر الجاري أن بعض الأطراف اتخذت من المظاهرات الاحتجاجية درعاً بشرية لأغراض التخريب موضحا أن حرق المنازل وتعطيل قطاعات التعليم والصحة لا يمكن أن يحسب على حق التظاهر السلمي تحت أي ظرف.

وتشهد بعض المدن والمحافظات العراقية منذ أسابيع مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.