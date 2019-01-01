أردوغان: لا يمكننا التخلي عن “إس-400” ونتمنى التوافق حول “إف-35”

جهينة نيوز:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لتركيا التخلي عن منظومة “إس-400″ الروسية للدفاع الجوي، وتتمنى التوافق حول موضوع مقاتلات الـ”إف-35”.

وأضاف أٍدوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من الولايات المتحدة الأمريكية: “قلنا (للجانب الأمريكي) إن بإمكاننا شراء منظومات الـ”باتريوت”، ونرى أن مقترح إلغاء شراء منظومة الـ”إس-400″ بالكامل في هذا الإطار يعد مساسًا في حقوقنا السيادية”.

وحول مقاتلات الـ”إف-35″، قال أردوغان: “أتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية المباحثات، ورأيت ترامب إيجابيًا وبنّاء في مواقفه”. متابعا: “أريد أن تكون الولايات المتحدة وروسيا صديقتين لتركيا، وجهودنا ترمي إلى هذه الغاية”.

وبخصوص العلاقات مع موسكو، قال أردوغان “لدينا حاليا علاقات ثنائية واستراتيجية مع روسيا، ولا يمكننا إفسادها، مثل موضوع الغاز الطبيعي (مشروع السيل التركي)، وأبلغت ترامب بذلك”.

وتابع: “بينما علاقاتنا في هذا الوضع لا يمكننا التخلي عن منظومة إس-400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا الأمريكيين برغبتنا في شراء الأخيرة أيضا إلى جانب الاحتفاظ بالأولى. لأن لدينا نهج لإقامة نظام دفاعي متعدد الأوجه”.

ولفت أن الولايات المتحدة لم تبدِ أي اعتراض على امتلاك اليونان العضو في حلف الناتو، منظومة “إس-300” الدفاعية الروسية؛ في الوقت الذي تعارض امتلاك تركيا منظومة “إس-400” الدفاعية الروسية.

وأكد الرئيس التركي أنه اقترح على الجانب الأمريكي تشكيل لجنة مشتركة لدراسة موضوع منظومة إس-400 الروسية، بتنسيق من حلف الناتو.

وبيّن أردوغان أن تركيا دفعت حتى اليوم مليارا و400 مليون دولار ضمن مساهمتها في مشروع صناعة طائرات “إف-35” الحربية.