مصر تستضيف الكأس الإقليمي الأول للفلور بول

جهينة نيوز:

تستضيف القاهرة في الفترة من 17 حتي 21 نوفمبر الكأس الإقليمي الأول للفلوربول والتي تقام

تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وهي التصفيات المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية التي ستقام السويد 2021، لاختيار 3 فرق من بين 11 فريقا يمثلون 6 دول وهي مصر الدولة المنظمة، والأردن، والسعودية، والإمارات، والمغرب، والكويت.

حيث تشارك كل من السعودية ومصر والإمارات بلاعبين من المعاقين فكريا إلي جانب أقرانهم من غير المعاقين أو ما يسمي بـ الرياضات الموحدة أو المدمجة، وتشارك بالإناث كل من السعودية والإمارات المغرب، بينما تشارك في الأولاد كل من مصر، المغرب، الإمارات، الأردن، الكويت.

وكان كلا من المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية السابق رئيس الأولمبياد الخاص المصري قد اعتمدوا اللجان المنظمة لهذه الكأس والتي تضم كل من شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص الدولي والدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب مسئولان عن عملية التنظيم، وتضم باقي اللجان عمرو الطحاوي مدير اللجان الافتتاح والختام، محمد الزيدي العلاقات الخارجية والعلاقات العامة، طارق محسن الإقامة والاعاشة، مروان أشرف المواصلات، محمد سرور منسق اللجنة الطبية، مصطفي شوقي تكنولوجيا المعلومات.