جهينة نيوز:

واشنطن: إننا على علم بإقامة قاعدة هليكوبتر روسية في سوريا

علق مسؤول عسكري أميركي، الجمعة، على إعلان روسيا إقامة قاعدة لطائرات الهليكوبتر في مطار بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وعرضت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، الخميس، مقطعا يظهر تحليق طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز مي-35 على علو منخفض فوق منطقة صحراوية قبل الهبوط في القاعدة الجديدة، التي تحميها منظومة بانتسير للصواريخ.

وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر، بينها طائرة هليكوبتر للنقل العسكري من طراز مي-8، في القاعدة الجديدة بالفعل، لكن سيلي ذلك وصول المزيد وفق ما ذكرت المحطة.

وقال مسؤول عسكري أميركي -تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- إن الولايات المتحدة على علم بهذه الأنباء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول: "الولايات المتحدة تعتزم البقاء شمال شرقي سوريا، وستواصل ملاحقة عناصر تنظيم داعش في أي مكان يختبئون فيه".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة ستواصل تنسيق العمليات العسكرية مع روسيا لتجنب أي احتكاك عرضي بين الجانبين.