أمريكا.. إطلاق نار في مدرسة ومقتل شخصين

جهينة نيوز:

قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح، الخميس، عندما أطلق فتى النار داخل مدرسة ثانوية شمال لوس أنجلوس، قبل أن تقبض عليه الشرطة.

ونقل ستة أشخاص إلى المستشفى، بعضهم في "حالة حرجة"؛ إثر الاعتداء في معهد سوغوس في مدينة سانتا كلاريتا، بحسب مسؤول محلي.

وأعلن لاحقا أن امرأة وفتى توفيا متأثرين بجروحهما، بحسب ما أعلن المستشفى، الذي لم ينشر تفاصيل عن هويات الضحايا.

وكان المهاجم -وهو تلميذ- فر بعد إطلاق النار في المعهد، حيث يتلقى علومه، ويبلغ عدد تلاميذه نحو 2400.

وعثرت عليه الشرطة لاحقا بين الجرحى الذين تم إخلاؤهم.

وقال اليكس فيلانيوفا، المسؤول المحلي: "لقد وضع قيد التوقيف، وهو يتلقى العلاج في المستشفى المحلي. إنه تلميذ عمره 16 عاما".

وشهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة العديد من المجازر في المدارس صدمت الرأي العام، دون أن يؤدي ذلك فعليا إلى اتهام انتشار الأسلحة النارية في البلاد