الرئيس الأسد: الحرب في سورية تنتهي عندما ينتهي الإرهاب 《فيديو》

الرئيس الأسد: روسيا لعبت دوراً ايجابياً في منع المخططات الامريكية في الشمال السوري

الرئيس الأسد: روسيا دولة عظمى ولديها مهام تخدم العالم

الرئيس الأسد: تركيا تخدع العالم بحديثها عن إعادة ثلاثة ملايين لاجئ إلى شمال شرق سورية

الرئيس الأسد: الوجود العسكري الروسي في سورية هو في إطار التوازن العالمي ومكافحة الإرهاب

الرئيس الأسد: أمريكا كانت تحرك "داعش" كأداة تضرب الجيش السوري ولتشتيت القوى التي تقاتل الإرهاب

الرئيس الأسد: "داعش" أتت بإرادة أمريكية ولدينا معلومات أن أمريكا كانت تحركها مباشرة كأداة عسكرية لضرب الجيش السوري وتشتيت القوى العسكرية التي تقاتل الإرهاب

الرئيس الأسد: لن نوافق لا اليوم ولاغداً ولا كشعب على أي طرح انفصالي

الرئيس الأسد: بعد تسع سنوات حرب معظم الناس فهموا أهمية التوحد مع الدولة بغض النظر عن الخلافات السياسية

الرئيس الأسد: كل الشرائح السورية دافعت عن وطنها وعن مدنها وقراها

الرئيس الأسد: الحرب تغير الكثير في المجتمع لكنها لا تعني تقسيم البلد أو الذهاب باتجاه الانفصال ونسف الدستور

الرئيس الأسد: بعد تطبيق اتفاق سوتشي (بشأن المنطقة الشمالية الشرقية) لابد أن نقول للأتراك: هيا ابدؤوا بالانسحاب

الرئيس الأسد: الوضع المعاشي في سورية يخضع لعدة عوامل خارجية في مقدمتها الحصار الغربي

الرئيس الأسد: إعادة إعمار المنشآت المدمرة صعبة لكنها ليست مستحيلة

الرئيس الأسد: المحتل لا يمكن أن يأتي إن لم يكن لديه عملاء ومن الصعب أن يعيش في أجواء معادية له

الرئيس الأسد: هناك استثمارات محدودة تأتي من الخارج رغم الحصار الغربي والأمريكي

الرئيس الأسد: عندما نتوحد كسوريين حول المفاهيم الوطنية سيخرج المحتل الأمريكي من سورية

الرئيس الأسد: الوجود الأمريكي في سورية سوف يولد مقاومة عسكرية تؤدي إلى خسائر بين الأمريكيين وبالتالي للخروج الأمريكي

الرئيس الأسد: أمريكا دولة مبنية كنظام سياسي على العصابات

الرئيس الأسد: أمريكا تقوم بتقليد النازيين

الرئيس الأسد: لا يوجد أمم متحدة لأنه لا يوجد قانون دولي

الرئيس الأسد: الخوذ البيضاء جزء من تنظيم القاعدة الإرهابي

الرئيس الأسد: موت مؤسس الخوذ البيضاء عملية مخابراتية

الرئيس الأسد: الحرب في سورية لم تنشأ لخلاف أو انقسام على الدستور بل لأن هناك إرهاباً والحرب تنتهي عندما ينتهي الإرهاب

الرئيس الأسد: الحرب في سورية تنتهي عندما ينتهي الإرهاب

الرئيس الأسد: بدأنا بمكافحة الفساد منذ سنوات والآن العملية مستمرة بشكل متصاعد

الرئيس الأسد: الحرب في سورية لم تنشأ لخلاف أو انقسام على الدستور بل لأن هناك إرهاباً والحرب تنتهي عندما ينتهي الإرهاب

الرئيس الأسد: الحرب في سورية تنتهي عندما ينتهي الإرهاب

الرئيس الأسد: بدأنا بمكافحة الفساد منذ سنوات والآن العملية مستمرة بشكل متصاعد

الرئيس الأسد: ما يجري في لبنان والعراق لا يشبه ما حصل في سورية

الرئيس الأسد: لن ينجح الإرهاب ولا غيره في أن يغير طبيعتي وعلاقتي بالناس

الرئيس الأسد: أقود سيارتي بنفسي لأنني لا أحب مظاهر السلطة

فيديو حوار الرئيس #الأسد مع «قناة روسيا 24» و«وكالة روسيا سيفودنيا»..

https://www.youtube.com/watch?v=QuYECl4BV7k