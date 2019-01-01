وسائل إعلام لبنانية : توافق مبدئي على الصفدي لرئاسة حكومة لبنان

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، مساء الخميس، أن تيار المستقبل وحزب الله توافقا مبدئياً على تسمية محمد الصفدي رئيسا للحكومة خلفا لسعد الحريري.

وعقد اجتماع في بيت الوسط ضم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، ووزير المال علي حسن خليل.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن اللقاء ناقش الوضع الحكومي بعد إصرار الحريري على ترؤس حكومة اختصاص دون سواها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فيما المطروح حكومة سياسية مطعمة بتقنيين.

وأضافت أنه جرى التداول باسم الوزير السابق محمد الصفدي كرئيس توافقي لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أعطى ممثلا حزب الله وتيار المستقبل موافقتهم على اسم الصفدي لرئاسة حكومة تكنوسياسية تتألف من اختصاصيين وسياسيين، إلا أن المشاورات لا تزال مفتوحة ومستمرة.

و تجمع متظاهرون لبنانيون أمام منزل الصفدي رفضاُ لاختياره لرئاسة الحكومة الجديدة .